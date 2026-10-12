В Карелии во вторник ожидается мокрый снег с дождем

Ночью местами подморозит до -4 градусов

фото «Петрозаводск говорит»

Во вторник в Петрозаводске будет облачно, пройдут умеренные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Город будет обдувать умеренный северо-восточный ветер. В ночные часы будет свежо – до +1, +3 градусов, в дневные +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии 13 октября облачно с прояснениями. Ночью по южной половине республики ожидаются умеренные, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -1, +4 градусов, местами подморозит до -4, днем ожидается до +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +4;

В Кондопоге ночью +3, днем +4;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +1, днем +2;

В Олонце ночью +2, днем +7;

В Пудоже ночью +1, днем +5;

В Сегеже ночью +1, днем +3;

В Сортавале ночью 0, днем +5.