Банки Карелии массово отказывают в кредитах

Жителям Карелии стало сложнее получить одобрение банка: четырем из пяти заявителей отказывают в кредитах

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Жителям Карелии стало сложнее взять кредит. Банки отказывают четырем из пяти обратившихся.

В Карелии в первый месяц осени доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты составляла 77,7%, в августе доля отказов составляла 78,6%, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Большое число отказов связано с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, чтобы снизить риск просрочек.

По стране доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в сентябре составила 79,2%.

К сентябрю средний размер потребительского кредита в Карелии снизился на 2,1% до 168,6 тысяч рублей.