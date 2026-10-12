Юных грабителей нашли по камерам видеонаблюдения в Петрозаводске

Двое подростков попали под следствие после похода в магазин

Фото: Петрозаводск говорит

О возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних рассказали в пресс-службе Следкома Карелии. Так, следователи Петрозаводска возбудили уголовное дело о грабеже группой лиц по предварительному сговору.

Как уточнили в ведомстве, в середине сентября этого года двое подростков вечером зашли в один из магазинов карельской столицы и решили кое-что похитить. Юные злоумышленники взяли со стеллажей две бутылки алкоголя, обошли кассу и направились к выходу из магазина. Их действия заметил охранник заведения, который потребовал прекратить противоправные действия. Подростки проигнорировали требования охранника, выбежали из торговой точки и скрылись. Сетевому магазину таким образом был причинен материальный ущерб.

Личности злоумышленников удалось установить по записям с камер внутреннего видеонаблюдения магазина, а также по видеокамерам уличного наблюдения. Правоохранители отследили маршрут передвижения подозреваемых и нашли подростков.

Ведется следствие, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства причастности несовершеннолетних к преступлению.