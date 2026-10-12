Пенсионер был травмирован в Петрозаводске – водитель уехал с места ДТП

Мужчина получил травмы на Октябрьском проспекте, полиция выясняет обстоятельства происшествия

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В дорожную полицию 9 октября в 14:00 из медицинской организации поступила информация об оказании помощи 71- летнему мужчине.

Со слов пострадавшего, травмы он получил в ДТП в районе дома № 47а на Октябрьском проспекте, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

По данным ведомства, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве с места происшествия уехал, в ГАИ о случившемся не сообщил.

Госавтоинспекция Петрозаводска проверяет информацию, устанавливает обстоятельства ДТП и выясняет, каким образом пенсионер получил травмы, уточнили в ведомстве порталу «Петрозаводск говорит».