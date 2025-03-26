26 марта 2025, 09:28
Происшествия

Красулину старшему и младшему изменили меру пресечения

Обвиняемых во взятке выпустили из-под домашнего ареста
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводском городском суде 24 и 25 марта состоялись заседания по продлению меры пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину и его сыну.

Следователь настаивал на продлении домашнего ареста для отца и сына, но судья решила иначе. И Виталия, и Артема отпустили из-под домашнего ареста. Мерой пресечения для них стал запрет определенных действий, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

По версии следователей, Красулины, старший и младший, пытались подкупить силовика. В обмен на деньги тот должен был сообщить им сведения о «возможных оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых в отношении депутата». Силовик обо всем доложил руководству и участвовал в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата.

Ранее в этом сюжете:

Бывшего депутата Красулина отпустили под домашний арест
подробнее...
Экс-депутата карельского парламента Красулина оставили под стражей
подробнее...
Сыну бывшего депутата Красулина продлили арест
подробнее...
Виталий Красулин отказался от мандата, депутаты поддержали его решение
подробнее...
Следком: Красулин с сыном дали взятку сотруднику ФСБ
подробнее...
Обвиняемого в даче взятки Виталия Красулина арестовали до 27 июля
подробнее...
Суд закрыл заседание о мере пресечения для депутата Красулина
подробнее...
В Следкоме рассказали, почему задержаны депутат ЗС Карелии и его сын
подробнее...
Соцсети: Задержан депутат Виталий Красулин
подробнее...
Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Взятка
виталий красулин
Артум Красулин
мера пресечения