Красулину старшему и младшему изменили меру пресечения

В Петрозаводском городском суде 24 и 25 марта состоялись заседания по продлению меры пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину и его сыну.

Следователь настаивал на продлении домашнего ареста для отца и сына, но судья решила иначе. И Виталия, и Артема отпустили из-под домашнего ареста. Мерой пресечения для них стал запрет определенных действий, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

По версии следователей, Красулины, старший и младший, пытались подкупить силовика. В обмен на деньги тот должен был сообщить им сведения о «возможных оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых в отношении депутата». Силовик обо всем доложил руководству и участвовал в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата.