В общих чертах: Соломин не хотел фотографироваться, Цыганова не узнали

Фотовыставка Михаила Никитина открылась в фойе Национального театра Карелии

Фото: Петрозаводск говорит

Текст: Елена Малишевская, фото: Михаил Никитин.

В эркерном фойе Национального театра Карелии открылась выставка фотографа Михаила Никитина «В общих чертах» (6+). Там поместилось 36 портретов медийных личностей (одни знамениты на уровне республики, другие, как Юрий Соломин, например, – на уровне страны). Хотя за 15 лет, что существует проект «Персона» информагентства «Республика», для которого Михаил и снял всех этих известных людей, создано в несколько раз больше прекрасных работ. 26 портретов, вошедших в экспозицию, сняты на пленку, 10 – цифровые фотографии. Мы побывали на открытии выставки: Михаил Никитин не только показал свои работы, но и рассказал несколько занимательных историй.

Прямо на открытии выставки возникла небольшая дискуссия: а что, собственно, важнее для материала, который выходит в СМИ, – текст или фото? Этим вопросом задалась многолетняя соратница Михаила Никитина Анна Гриневич (Анна в проекте «Персона» берёт интервью, Михаил делает портреты). Мнения собравшихся на вернисаже разделились. Всё, конечно, зависит от новости: иногда одна фотография говорит больше тысячи слов. Проект «Персона» – это тот случай, когда важно всё: и слово, и фото, и видео, и диван.

Image Народный артист СССР Юрий Соломин. Фото: Михаил Никитин.

В Петрозаводске, на диване в гостиничном номере, уставшего, не желавшего никаких фотосессий народного артиста СССР Юрия Соломина сфотографировал Михаил Никитин в 2012 году. Когда в 2024 году звезды советского экрана не стало, многие СМИ выдали некрологи именно с этим портретом. Вот так бывает – фотография, сделанная мастером за несколько секунд, исподтишка, оказывается лучшей.

«Договорились, что интервью будет в гостиничном номере. Хороший номер, большой, несколько комнат. Я привёз туда фон, всё расставил. Аня говорила с Соломиным долго – больше часа. Он выходит из комнаты, садится на диван и говорит: «Я не хочу фотографироваться». А я стою с камерой прямо перед ним. Я в ужасе: проект без фото не может выйти. И пока Соломин отнекивался, говорил, как он устал, я его снял. Говорят, что на этом портрете у него задумчивое лицо, глубокомысленный взгляд. Как будто была реальная фотосессия... А на самом деле, он даже не заметил, что я его снимаю»,

– рассказал Михаил Никитин.

Image Народный артист СССР Юрий Соломин. Фото: Михаил Никитин.

Несколько фотопортретов актёра Евгения Цыганова Михаил тоже, к счастью, успел снять. Времени было мало, но не из-за того, что звезда капризничала, наоборот – Цыганов так разговорился с петрозаводскими журналистами, что еле-еле успел на спектакль.

«Интервью началось в пять, а в семь – спектакль. Мы думали, что у нас будет минут пятнадцать. И вот проходит час, потом полтора, Цыганов продолжает отвечать на вопросы. Это было фантастическое интервью: он говорил чудесно, входил в образы своих персонажей. Но я уже в панике: кроме бэкстейджа, ничего нет. Есть парочка фото, сделанные во время интервью, и всё. Выбегаем в фойе и Цыганов встаёт у лестницы, давая мне возможность его сфотографировать. Ну, думаю, сейчас на него налетят фанаты-зрители и не дадут нам ничего сделать. Но самое смешное - его никто не узнавал. То есть зрители обходили нас стороной, и я спокойно сфотографировал Евгения Цыганова».

Image Артист Евгений Цыганов. Фото: Михаил Никитин.

Портреты Светланы Сургановой создавались не за несколько секунд, дольше. И фотосессия у петрозаводского фотографа – это её осознанный выбор.

«У Сургановой затянулся концерт, и в этот же вечер поезд. Ей надо было уезжать, оставался час или что-то около этого. У звезды был выбор: поужинать или интервью плюс фотографии. Но когда Сурганова узнала, что фотографировать я буду на плёнку, выбрала наш проект. Это было самое начало, год, может быть, одиннадцатый, но фото на плёнку уже тогда было экзотикой»,

– вспоминает Михаил.

Image Музыкант Светлана Сурганова. Фото: Михаил Никитин.

Заниматься фотографией Михаил Никитин начал довольно поздно – в 35 лет. Говорит, что «зацепило, и не отцепляет до сих пор». Это то, что он любит и то, что делает великолепно.

Image Музыкант Андрей Князев. Фото: Михаил Никитин.

Image Писатель Януш Вишневский. Фото: Михаил Никитин.

По сравнению с «Персоной», которой исполнилось 15 лет, проект «Арка» – ещё молодой и зелёный, в этом году ему будет три года. Новое детище Михаила Никитина (в тандеме с Марией Шамраевой) – интернет-журнал о культуре. Впрочем, несмотря на молодость, он уже приобрёл своих почитателей, пользуется авторитетом в интеллектуальной среде. На подходе и лавры: так, библиограф сектора редких книг Национальной библиотеки Карелии Елена Вознесенская вошла в шорт-лист Международной литературной премии имени Александра Беляева. Елена стала номинантом за цикл публикаций в журнале «Арка». Имена лауреатов премии будут объявлены 27 сентября.

Image Библиограф Елена Вознесенская. Фото: Михаил Никитин.

Посмотреть на портреты известных людей, оценить творчество Михаила Никитина можно в эркерном фойе Нацтеатра до 13 октября. Вход на выставку бесплатный, за час до спектакля.