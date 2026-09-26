Аномалия из-за аномалии: зацвела самая засушливая пустыня планеты

Редчайшее явление из-за Эль-Ниньо наблюдают в Южной Америке

Фото: Стопкадр видео из паблика «Российская Газета»

Об аномальном цветении чилийской Атакамы сообщает «Российская Газета».

Самая засушливая пустыня мира покрылась двумя сотнями растений – это случилось после дождей. Осадки там могут не выпадать годами, но сейчас произошло невероятное. Ливни вызвал феномен под названием Эль-Ниньо.

Обильные дожди пробудили луковицы и семена более 200 видов растений, которые долгое время пребывали в состоянии покоя. Теперь пестрый цветочный ковер устлал поверхность Атакамы – пустыня стала сиренево-голубоватой.



Чилийская пустыня без осадков может быть несколько лет, и происходящее там сейчас буйство красок – очень редкое зрелище.



Следом за растениями в Атакаме уже проснулись насекомые и птицы, добавляет источник.

Отметим, Эль-Ниньо – природное климатическое явление, связанное с аномальным повышением температуры поверхности экваториальной части Тихого океана.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму на большей части России, назвав причиной аномального тепла то же Эль-Ниньо. Из-за него же в России ожидается прохладное и дождливое лето в 2027 году.