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26 сентября 2026
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Россия

Ребенок и взрослые попали в больницу после ночных атак на юге России

Люди пострадали в Ростовской области после атак беспилотников ВСУ
машина скорой помощи
Фото: Петрозаводск говорит

При ночной атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали люди – пять человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Четыре человека получили ранения в Азове, ещё один — в Таганроге. Среди пострадавших есть ребёнок. 

Всех госпитализировали, они получают необходимую медицинскую помощь, 

В Азове после падения беспилотников повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные предприятия, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону разбиты несколько машин.

Ранее сообщалось о гибели мирных жителей в Краснодарском крае после ударов ВСУ.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Мирные жители убиты при атаке БПЛА на Краснодарский край

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