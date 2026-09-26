Ребенок и взрослые попали в больницу после ночных атак на юге России

Люди пострадали в Ростовской области после атак беспилотников ВСУ

Фото: Петрозаводск говорит

При ночной атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали люди – пять человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Четыре человека получили ранения в Азове, ещё один — в Таганроге. Среди пострадавших есть ребёнок.

Всех госпитализировали, они получают необходимую медицинскую помощь,



В Азове после падения беспилотников повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные предприятия, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону разбиты несколько машин.

Ранее сообщалось о гибели мирных жителей в Краснодарском крае после ударов ВСУ.