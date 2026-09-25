Артур Парфенчиков поблагодарил создателей проекта «Энергия Сампо»

Сегодня в канун Дня машиностроителя и Дня работника атомной промышленности симфонический оркестр Музыкального театра Карелии представил коллективу завода «Петрозаводскмаш», ветеранам, гостям музыкальную композицию к новой постановке балета «Сампо»

Фото: Пресс-служба Правительства РК

«Петрозаводскмаш» и Музыкальный театр Карелии реализовали уникальный проект в Год единства народов России. Производственные цеха завода «Петрозаводскмаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») впервые в истории стали декорациями для музыки к новой постановке балета «Сампо» (12+). В окружении многотонных изделий для атомных станций 60 музыкантов симфонического оркестра Музыкального театра Карелии представили музыкальное сопровождение к новой постановке классического карельского балета «Сампо».

Более трехсот зрителей и слушателей соприкоснулись с музыкальным рождением чудесной мельницы «Сампо» – символа вечной энергии необыкновенной силы – через призму современной промышленности. Зрители в социальных сетях смогли посмотреть премьеру в прямой трансляции из цеха «Петрозаводскмаша».

Обращаясь к сотрудникам завода, гостям, Глава Карелии подчеркнул роль искусства в жизни каждого человека, уникальность карельского эпоса и поблагодарил композитора Ефрема Подгайца и музыкантов оркестра.

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Мы в очередной раз восхитились удивительным карельским эпосом, гармонией музыки и языка. Карелия всегда вдохновляла поэтов, музыкантов на творчество. Петрозаводск по праву считается культурной столицей. Наши зрители любят музыку, театр, широко известна поэзия поэтов Карелии. Также знаково, что впервые премьера новой музыкальной постановки «Сампо» прошла на ведущем заводе, так как Петрозаводск всегда был и остаётся промышленным центром. Сегодняшняя премьера стала настоящим подарком коллективу предприятия и всем машиностроителям в канун профессионального праздника. Пусть это культурное событие станет основой для новых трудовых свершений!

– отметил Артур Парфенчиков.

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Добавим, премьера «Сампо» (12+) с балетной хореографией состоится в Музыкальном театре республики 14 и 15 ноября. Впервые балет «Сампо», положивший начало карельскому национальному балету, был поставлен в 1959 году на музыку Гельмера Синисало и находился в репертуаре театра более 40 лет до 2001 года.

В 2026 году Музыкальный театр Республики Карелия выпускает новую постановку балета. Художественный руководитель – главный балетмейстер театра, заслуженный деятель искусств Карелии Кирилл Симонов. Музыку к новой версии балета «Сампо» написал московский композитор Ефрем Подгайц, включив в партитуру знаковые темы из произведения Гельмера Синисало.

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Напомним, по решению президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. «Росатом» активно участвует во всех федеральных и региональных культурных проектах, приуроченных к Году единства народов России, направленных на воспитание любви к Родине, в том числе и через популяризацию народных эпосов родного края.