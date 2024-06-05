Ветеран СВО рассказал о помощи филиала фонда «Защитники Отечества»

Карельский филиал фонда «Защитники отечества» уже на протяжении года оказывает персональное сопровождение каждого ветеранов СВО, уволенных с военной службы, и членов семей погибших бойцов. Ветеран СВО по имени Олег обратился в филиал фонда за помощью так как после возвращения возникла небольшая сложность с трудоустройством.

Сотрудники фонда помогли с поиском работы. Также фонд помог с организацией профессионального обучения. Помимо всего прочего, были проблемы со зрением после СВО, и благодаря как раз моему куратору из филиала фонда «Защитники Отечества» Людмиле мне помогли оформить инвалидность. И сейчас происходит взаимодействие с фондом. Различные мероприятия проводятся в Петрозаводске, куда приглашают меня и членов моей семьи,

- рассказал Олег.

По всей Карелии социальные координаторы помогают подопечным в жилищных, социальных и других вопросах.

Взаимодействие происходит, когда они приходят к нам лично. Также приходят специалисты других организаций. Юристы из юрбюро, также специалисты из Кадрового центра к нам приходят,

- сказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анастасия Черкасова.

Фонд оказывает персональное сопровождение каждому ветерану. Обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» можно по телефону 44-53-10 или лично по адресу г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.1.