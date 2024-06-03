В России презентовали гимн фонда «Защитники Отечества»

1 июня исполнился год с начала работы фонда «Защитники Отечества». Главная церемония празднования прошла у Мемориала воину-освободителю в Кемерове. Там руководитель фонда Анна Цивилева вместе с руководством региона, почетными гостями, социальными координаторами из разных регионов страны, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню.

Фонд «Защитники Отечества» – уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность – помогать тем, кто встал на защиту Родины,

– обратилась к собравшимся Анна Цивилева.

Во время мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда «Защитники Отечества». По словам Анны Цивилевой, над текстом работал Максим Фадеев, а также участники СВО.

Фонд «Защитники Отечества» создан и работает с 1 июня 2023 года по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, имеет филиалы во всех 89 субъектах страны.

Обратиться за помощью к социальным координаторам карельского филиала фонда «Защитники Отечества» и записаться на прием к сотрудникам профильных учреждений можно по телефону (8-814-2) 44-53-10.

//Фото: фонд "Защитники Отечества"