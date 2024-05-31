Депутат считает водоснабжение главной проблемой Рабочеостровска

«Одна из самых острых проблем поселка – вода». Такой вывод сделал депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Монастыршин после нескольких дней работы в поселке Рабочеостровск Кемского района.

Большая часть местного населения пользуется водоразборными колонками – даже те, кому подвозят воду, ведь поставки часто не соответствуют графику. Депутат сосчитал колонки: на весь поселок их оказалось восемь штук.

Шесть из них в ужасном техническом состоянии: гнилые настилы, часто сооруженные из оставшихся досок и кирпичей, сами колонки уже явно доживают свой век, еле удерживаясь в вертикальном состоянии. Только две водоразборные колонки имеют качественные бетонные основания, которые построили по иску прокуратуры Кемского района на мое обращение еще в 2020 году,



- говорит депутат.

С 2020 года много воды утекло, а водоразборные колонки так и остаются в критическом состоянии.



Такое ощущение, что депутаты Рабочеостровска в упор не видят проблемы,



- утверждает Монастыршин.



По его мнению, при бюджете Рабочеостровска около 40 млн рублей в год можно и нужно найти деньги на решение этой проблемы.

И еще один важный момент отметил Монастыршин: раньше в разных частях поселка находились колонки с подогревом. Зимой, когда морозы под 30 градусов, там могли заправляться водой пожарные автомобили. Сейчас такой возможности у них нет - произошла «оптимизация».



Вопрос к председателю Государственного комитета Республики Карелия по жизнедеятельности и безопасности населения Олегу Евгеньевичу Полякову: если случится беда, где будут пожарные автомобили заправляться водой в зимний период? И кто понесет ответственность, когда тушить пожары будет нечем?..

- спрашивает депутат ЗС.

//Фото: А.Монастыршин