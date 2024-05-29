Следком: Красулин с сыном дали взятку сотруднику ФСБ

Следователи раскрыли, кому и за что предназначалась взятка от депутата Виталия Красулина.

В деле оказался замешан и 36-летний сын парламентария, в отношении него сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ранее судья Александр Мерков отправил в СИЗО Виталия Красулина.

По информации следователей, в 2024 году Красулин с сыном передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ по Карелии взятку в сумме 200 тысяч рублей в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тысяч рублей. За эти деньги силовик должен был предупредить их «о возможных оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в отношении депутата».

Силовик обо всем доложил руководству и участвовал в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а,б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Обвинение предъявлено. // видео пресс-службы СУ СК по РК/ фото «Петрозаводск говорит»