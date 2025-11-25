25 ноября 2025, 10:23
Первые 50-градусные морозы этой осени ударили в России
Сильно подморозило в Якутии, холода пришли раньше обычного
фото freepik
Лютые морозы в 50 градусов ударили в Якутии. Причем 40-градусные морозы начались на две недели раньше обычного, отметили в гисметео.
Минувшей ночью две метеостанции около полюса холода Оймякона отметили морозы в минус 50 градусов. Однако самой суровой с точки зрения температуры стало село Делянкир (Оймяконский улус), где столбик термометра опустился ниже 50,7 градуса. В Оймяконе же была зафиксирована температура в минус 49,5 градусов.
Ранее карельские синоптики сообщали, что по ночам в некоторых районах республики температура воздуха опускалась до минус 21 градуса.