Первые 50-градусные морозы этой осени ударили в России

Лютые морозы в 50 градусов ударили в Якутии. Причем 40-градусные морозы начались на две недели раньше обычного, отметили в гисметео.

Минувшей ночью две метеостанции около полюса холода Оймякона отметили морозы в минус 50 градусов. Однако самой суровой с точки зрения температуры стало село Делянкир (Оймяконский улус), где столбик термометра опустился ниже 50,7 градуса. В Оймяконе же была зафиксирована температура в минус 49,5 градусов.

Ранее карельские синоптики сообщали, что по ночам в некоторых районах республики температура воздуха опускалась до минус 21 градуса.