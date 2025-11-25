Жительница Петрозаводска украла продукты, чтобы накормить семью

32-летняя петрозаводчанка пронесла мимо кассы пакет продуктов, чтобы накормить семью. В магазине, расположенном в микрорайоне Сулажгора, недосчитались товара на сумму более 18 000 рублей. Об этом рассказали в республиканском МВД.

Сотрудники правоохранительных органов по записям камер видеонаблюдения установили личность и местонахождение подозреваемой. Она призналась в преступлениях, которых в её «копилке» уже несколько.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф, различные виды работ, арест до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о краже пяти упаковок женской парфюмерии из магазина косметики в Петрозаводске.