Госкомитет РК по ценам и тарифам рассказал о льготах на электроэнергию

Как ранее сообщал Госкомитет по ценам и тарифам в Карелии действуют дифференцированные тарифы потребления электроэнергии, которые рассчитываются в соответствии с установленными диапазонами потребления. В целях снижения финансовой нагрузки по оплате коммунальных услуг ряд граждан имеет право на льготное потребление электроэнергии.

Так, для многодетных семей стоимость электроэнергии рассчитывается только в пределах первого диапазона и не зависит от объема потребленной ими электроэнергии.

В отношении некоторых категорий граждан установлена льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной компенсации. К ним относятся ветераны труда, ветераны боевых действий, инвалиды, педагогические работники сельских образовательных учреждений и другие.

Также граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе оплату электроэнергии) составляют более 22% от общего размера семейного бюджета, имеют право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия в этом случае может быть предоставлена при отсутствии задолженности по коммунальным услугам или при заключении соглашения о ее погашении.

За получением субсидии нужно обратиться в Центр социальной работы Республики Карелия.

Напомним, с 1 января 2026 года для индивидуальных домов, оборудованных электрическими системами отопления и электроплитами, в отопительный период 1 диапазон потребления электроэнергии составит 6020 кВт в месяц.