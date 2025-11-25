Склад полыхал в Петрозаводске

Склад вспыхнул накануне утром в Петрозаводске. спасателям позвонили в 08:20 и сообщили о пожаре в здании на Коммунистов. Там горел склад №4, сообщили в МЧС.

Огонь повредил утеплитель в стене на площади 7 квадратных метров. С огнем боролись как профессиональные огнеборцы, так и дружинники.

Еще один пожар возник в Кондопожском районе в тем же утром. В деревне Улитина Новинка вспыхнул частный дом. Огонь повредил комнату на площади 20 квадратных метров.