25 ноября 2025, 09:48
Госавтоинспекция проведет рейд в Петрозаводске

Водителей карельской столицы проверят на правильность перевозки детей
Фото: ГАИ Петрозаводска

Сегодня, 25 ноября, на дорогах Петрозаводска пройдёт рейд Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы будут останавливать автомобили с детьми и проверять, соблюдают ли водители правила перевозки юных пассажиров. Нарушителей ждёт крупный штраф три тысячи рублей.

В ГАИ попросили автомобилистов не пренебрегать безопасностью своих детей.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о групповой аварии на Первомайском проспекте в карельской столице, в которой пострадали два человека.

