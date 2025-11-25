Госавтоинспекция проведет рейд в Петрозаводске

Сегодня, 25 ноября, на дорогах Петрозаводска пройдёт рейд Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы будут останавливать автомобили с детьми и проверять, соблюдают ли водители правила перевозки юных пассажиров. Нарушителей ждёт крупный штраф — три тысячи рублей.

В ГАИ попросили автомобилистов не пренебрегать безопасностью своих детей.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о групповой аварии на Первомайском проспекте в карельской столице, в которой пострадали два человека.