У россиян отбирают машины, купленные у пенсионеров

Россияне рискуют остаться без денег и приобретенного у пенсионеров автомобиля. Схема, которую после скандала с недвижимостью с продажей и возвратом певицы, окрестили «схема Долиной», стала актуальна и для авторынка.

Эксперт в беседе с НСН пояснил, в каких ситуациях опасно приобретать автомобиль с рук. Речь идет о случаях, когда человек, чаще всего – пенсионер, продает машину по требованию мошенников, а после идет в суд, чтобы признать сделку недействительной. Суд, как правило, встает на сторону пожилой жертвы мошенников. Покупатель же остается ни с чем, так как пенсионер все деньги уже передал жуликам.

Эксперт утверждает, что уже есть подобные обращения в Верховный суд. По его словам, около трех тысяч сделок по продаже квартир было оспорено, люди лишились денег и квартир, теперь же схема перешла на машины, но массовости пока нет.

Россиян уже предостерегают от покупки автомобилей у пожилых людей. Им рекомендуют просить предъявить справку от психиатра, а если ее нет, то отказываться от сделки. Более безопасно приобретать автомобиль через специализированный центр, либо у знакомых.