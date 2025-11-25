Трактор с бывшего завода попросили сохранить для потомков

Трактор с бывшего завода в столице Карелии попросили сохранить для потомков.

Городских депутатов попросили признать памятник трактору ТДТ-40 объектом культурного наследия. Такую просьбу выразила бывший руководитель музея Онежского тракторного завода Антонина Саморядова.

Петрозаводчанка хотела бы сохранить память о знаменитом предприятии и его тружениках для потомков. Также она предложила присвоить улицам и скверам на бывшей территории предприятия имена известных деятелей завода. Например, дорогу от арки до Казарменской улицы предложили назвать Онегозаводской - ранее она служила проходной, через которую каждый день на предприятие попадали шесть тысяч человек.

В городском совете подготовили письма с просьбой признать объектами культурного наследия галерею памяти и памятника трактору ТДТ-40.

