Жители Петрозаводска жалуются не только на мусор, но и друг на друга

У жителей карельской столицы есть вопросы не только к вывозу мусора, но и к недобросовестным горожанам, вбрасывающим отходы не туда, куда положено. Своими историями и наблюдениями петрозаводчане поделились в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Жители улицы Парковой на Перевалке пишут:

«Пожалуйста, хватит выбрасывать свой мусор на нашу помойку! Из-за вас нам некуда свой мусор выкидывать. Мы платим за вывоз мусора, а вы — нет».

Схожая проблема возникла в Октябрьском районе города на улице Григорьева, 13.

«В большие контейнеры пухто нужно выбрасывать крупногабаритные отходы, такие как бытовая техника и мебель. Но никак не бытовой мусор! Ну, поймите же! Жёлтые контейнеры были перевернуты, значит, их больше не будут вывозить. Что непонятного? Зачем обратно их переворачивать и складывать туда пакеты с мусором?»,

— объясняет назначение контейнеров автор поста.

