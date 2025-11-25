25 ноября 2025, 09:31
Жители Петрозаводска жалуются не только на мусор, но и друг на друга

Какой мусор в какие контейнеры выбрасывать, объяснили в карельской столице
Фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

У жителей карельской столицы есть вопросы не только к вывозу мусора, но и к недобросовестным горожанам, вбрасывающим отходы не туда, куда положено. Своими историями и наблюдениями петрозаводчане поделились в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Жители улицы Парковой на Перевалке пишут:

«Пожалуйста, хватит выбрасывать свой мусор на нашу помойку! Из-за вас нам некуда свой мусор выкидывать. Мы платим за вывоз мусора, а вы нет».

Схожая проблема возникла в Октябрьском районе города на улице Григорьева, 13.

мусор

 

«В большие контейнеры пухто нужно выбрасывать крупногабаритные отходы, такие как бытовая техника и мебель. Но никак не бытовой мусор! Ну, поймите же! Жёлтые контейнеры были перевернуты, значит, их больше не будут вывозить. Что непонятного? Зачем обратно их переворачивать и складывать туда пакеты с мусором?»,

объясняет назначение контейнеров автор поста.

