В Костомукше уже в следующем году планируют открыть ледовый дворец

Хоккей - один из самых зрелищных видов спорта, но для массовых занятий - один из самых сложных. Слишком много условий - как минимум, должен быть лёд, плюс массивная спортивная форма, которую потом надо сушить и где-то хранить, повышенная травмоопасность. А еще хороший тренер, который умеет работать с командой. Несмотря на то, что футбол является самым массовым спортом в Карелии, в хоккей играют 3 с половиной тысяч человек разного возраста. И, как рассказал директор Государственного училища Олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов, любителей и профессионалов в этом виде спорта становится больше.

Это стало возможным в том числе и благодаря проекту «Спортивный класс». Сейчас детей 2012 года рождения автобус каждое утро забирает в Петрозаводске, затем заезжает за спортсменами еще в Шую и привозит в Кондопогу. В 8 утра у них уже первая тренировка. Затем они учатся по отдельному расписанию, а после занятий в школе снова приходят на тренировку. И после этого возвращаются на автобусе домой. Всего в училище 200 студентов, 80 из них занимаются хоккеем, а еще 35 из них входят в состав молодежной сборной «Динамо-Карелия».

Антон Чивин - заместитель министра образования и спорта Карелии - рассказал, что возможностей для любителей хоккея в республике станет больше: в Костомукше строят ледовый дворец, который будет принимать не только хоккеистов, но и фигуристов, а также станет площадкой для развития физической культуры.