Спектакль из Карелии номинирован на престижную российскую награду

Спектакль «Квинпикs» (12+) Театра кукол Карелии претендует на одну из самых престижных наград российского театрального сообщества — «Золотая маска». Об этом сообщили в республиканском министерстве культуры.

Комикс-опера создан по мотивам классической оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама» художником Виктором Плотниковым и композитором Кириллом Лихиным.

«Попасть в число номинантов «Золотой маски» — большая честь и важная оценка нашей работы. Мы рады, что экспериментальная форма спектакля была поддержана экспертным советом. Для нас это возможность представить Карелию среди сильнейших театров кукол страны»,

— отметили в театре.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о фестивале «Олонецкие игры Дедов Морозов».