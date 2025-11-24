24 ноября 2025, 17:52
Спектакль из Карелии номинирован на престижную российскую награду
Постановка карельского Театра кукол борется за обладание «Золотой маской»
Фото: freepik
Спектакль «Квинпикs» (12+) Театра кукол Карелии претендует на одну из самых престижных наград российского театрального сообщества — «Золотая маска». Об этом сообщили в республиканском министерстве культуры.
Комикс-опера создан по мотивам классической оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама» художником Виктором Плотниковым и композитором Кириллом Лихиным.
«Попасть в число номинантов «Золотой маски» — большая честь и важная оценка нашей работы. Мы рады, что экспериментальная форма спектакля была поддержана экспертным советом. Для нас это возможность представить Карелию среди сильнейших театров кукол страны»,
— отметили в театре.
