Петрозаводчане высказались в защиту Кургана на слушаниях в мэрии

В понедельник, 24 ноября, в администрации Петрозаводска прошли общественные слушания, на которые был вынесен один вопрос - новый Генплан города, содержащий, в том числе, перевод территории Кургана из зоны рекреации и спорта в зону специализированной общественно-деловой застройки.

Слушания, как водится, назначили в неудобное для горожан время - в понедельник, в 16:00. Экологи и защитники Кургана узнали о проведении мероприятия случайно - объявление на сайте мэрии никто не смог найти.

«Мы здесь, потому что хотят уничтожить легкие нашего города! Сколько уже деревьев вырублено в Петрозаводске? Давайте хотя бы Курган сохраним!»,

- говорили пришедшие на слушания жители столицы Карелии.

Перед началом слушаний организаторы озвучили цифры: 176 человек в зале. Также сообщили, что объявления о проведении общественных слушаний были размещены 30 октября на официальном сайте администрации и в местах массового скопления людей.

Городские власти подтвердили, что на Кургане планируется строительство кластера для зимних видов спорта. А еще сообщили, что новый Генплан Петрозаводска разрабатывал Институт перспективных технологий, который находится в Новосибирске.

Участники слушаний отметили, что «новый план ущербный, и ничего хорошего для петрозаводчан не несет». Общественники призывали голосовать против представленного документа.

В результате голосования на слушаниях 106 человек высказались «против» нового Генплана Петрозаводска, 51 «за», остальные воздержались.