Журналист «Петрозаводск говорит» победила во всероссийском конкурсе

Итоги конкурса «СМИротвеорец-2025» подвели 24 ноября. В числе победителей наша коллега Марина Бедорфас.

В пресс-центре ТАСС в Москве прошла конференция, на которой подвели итоги 17-го всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. В этом году на конкурс поступило очень много работ - 15 тысяч от 1450 участников. В финал вышли только 147 российских СМИ.

Из них выбрали победителей, в числе которых сайт «Петрозаводск говорит». Марина Бедорфас снимает много сюжетов для телеканала «Ника плюс», записывает передачи, а также пишет материалы для интернет-издания и газеты «ТВР-Панорама» как на культурные, так и остросоциальные темы. Признание ее заслуженного труда в конкурсе принес сюжет о Кижской регате и публикация об активистке из Заонежья.

Наградят победителей 25 ноября на Поклонной горе в Музее Победы.