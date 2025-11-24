Жители Карелии отмывают грязные номера, чтобы не платить 500 рублей

В Карелии автомобилистов призвали следить, чтобы знаки были чистыми, в противном случае придется отвечать.

Государственные регистрационные знаки должны быть видны. Номера считаются нечитаемыми, если в темное время с 20 метров не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего знака, а в светлое время хотя бы одна из букв или цифр переднего или заднего госномера, напомнили в дорожной полиции.

За вождение автомобиля с грязными номерами согласно части 1 статьи 12.2. КоАП РФ предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.