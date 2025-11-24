Председатель парламента Карелии провел встречу с Инной Колыхматовой

На встрече с Главой городского округа Инной Колыхматовой и вице-спикером Петросовета Павлом Петровым депутаты Законодательного Собрания Карелии рассмотрели ключевые направления бюджетной поддержки на 2026 год.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что пока идет работа над поправками бюджета, важно понять, какие есть запросы у муниципальных образований. Поддержка органов местного самоуправления является одним из приоритетов депутатов.

Петрозаводску на переселение из аварийного жилья, ремонт детсадов, обновление дорог, благоустройство и другие цели на следующий год предусмотрены трансферты в размере 5,9 млрд рублей. Глава города Инна Колыхматова напомнила, что в марте в рамках закона о столичном статусе Петрозаводск получил дополнительно 50 млн рублей на подготовку к 80-летию Победы и благоустройство.

Петрозаводск должен быть современным комфортным городом. Без поддержки республиканского Правительства, без вашей поддержки нам, конечно, трудно. И, уверена, что, обсуждая все проблемы, все наказы, нам удастся совместно решить задачи, которые ставят горожане,

- сказала Инна Колыхматова.

Она также отметила обновление парка троллейбусов и автобусов, открытие новых маршрутов и необходимость дополнительных средств для сокращения интервалов движения и расширения сети.

Депутат Анна Лопаткина подчеркнула конструктивное взаимодействие с городскими властями, а также актуальность вопроса содержания контейнерных площадок, где ранее при поддержке республики была закуплена новая техника для МУП «Автоспецтранс». Галина Гореликова обратила внимание на капремонт школ в Петрозаводске и поинтересовалась, требуется ли дополнительное финансирование. Ответ был утвердительным.

Леонид Лиминчук поднял тему ремонта дороги к кладбищу в районе деревни Вилга, на которую регулярно поступают жалобы. Инна Колыхматова подтвердила актуальность вопроса и добавила, что планируется благоустройство самой территории кладбища.

Марина Гуменникова отметила, что в городе впервые начали ремонтировать тротуары, но горожан по-прежнему волнует состояние межквартальных проездов.

При помощи республиканских властей прорабатывается вопрос выделения средств на это важное для горожан направление,

— уточнила Колыхматова.

Вице-спикер Петрозаводского городского Совета Павел Петров среди ключевых приоритетов выделил обновление учреждений образования, дорожной сети и подвижного состава общественного транспорта, а также поддержку МУП «Автоспецтранс».

Решение многих актуальных вопросов требует дополнительного финансирования. Ко второму чтению проекта бюджета мы с коллегами будем готовить поправки по самым востребованным направлениям, которые озвучили коллеги. Такая совместная консолидированная работа, безусловно, направлена на эффективную реализацию тех задач, которые стоят перед городом, перед Республикой Карелия и которые будут повышать качество жизни наших жителей,

– подчеркнул председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович. Парламентарии Карелии планируют 4 декабря рассмотреть поправки к законопроекту о бюджете республики на 2026-2028 годы и принять в окончательном чтении главный финансовый документ.