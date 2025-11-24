Зараженный паразитом лещ съедобен для человека

Ученые Карельского научного центра РАН исследовали лещей, зараженных лигулезом, и пришли к выводу, что рыба пригодна к употреблению человеком. Об этом сообщили на сайте организации.

Плоский червь (в народе «солитер») у пресноводного леща, обитающего в Онежском, Ладожском, Святозере, Кончезере и Сямозере, часто встречается в брюшной полости рыбы. Паразит может вырастать шириной до 1,5 см и длиной, неоднократно превышающей саму рыбу. Часто таких лещей боятся использовать в пищу и выбрасывают или закапывают с отходами.

Исследователи установили, что паразит не опасен для человека и не оказывает значительного влияния на качество рыбы.

Главная рекомендация, которую дали ученые: нужно удалять червя вместе с внутренними органами и утилизировать так, чтобы паразит стал недоступен птицам.