Спортсмены из Карелии везут россыпь медалей с турнира в Ленобласти

Восемь медалей завоевали воспитанники карельского спортивного клуба «Патриот» на четвертом этапе юношеской Лиги самбо «Здоровое поколение». Турнир проходил в городе Тосно Ленинградской области. Об этом сообщили в паблике республиканской федерации самбо.

Юные спортсмены завоевали два «золота», одно «серебро» и пять «бронзовых» наград. Ребят к спортивным достижениям подготовил Александр Бычков.

Турнир собрал более 250 юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Ростовской областей и Республики Карелия.

