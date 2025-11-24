24 ноября 2025, 17:47
Электричка насмерть сбила мужчину в Карелии
Следователи проводят проверку из-за гибели человека на железнодорожных путях в Сегеже
фото пресс-служба СУ СК по РК
На железной дороге в Карелии погиб человек. Трагедия произошла 23 ноября. Тело 47-летнего погибшего обнаружили вечером в Сегеже.
По предварительным данным СК, в момент проезда электрички мужчина двигался по железнодорожному пути в непредусмотренном для этого месте, мужчина был пьян.
На звуковые сигналы он не реагировал, машинист попытался остановить состав, но человека все равно задело. Травмы для него оказались фатальными – мужчина погиб на месте. Следком проводит проверку.