Электричка насмерть сбила мужчину в Карелии

На железной дороге в Карелии погиб человек. Трагедия произошла 23 ноября. Тело 47-летнего погибшего обнаружили вечером в Сегеже.

По предварительным данным СК, в момент проезда электрички мужчина двигался по железнодорожному пути в непредусмотренном для этого месте, мужчина был пьян.

На звуковые сигналы он не реагировал, машинист попытался остановить состав, но человека все равно задело. Травмы для него оказались фатальными – мужчина погиб на месте. Следком проводит проверку.