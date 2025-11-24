24 ноября 2025, 22:08
Человек умер в магазине в Петрозаводске
На Зареке у торговой точки были замечены скорые, а на полу лежал человек
фото «Петрозаводск говорит»
Вечером 24 ноября в Петрозаводске умер человек. Об этом нам сообщил читатель.
Очевидец увидел два автомобиля скорой помощи, которые стояли возле магазина в районе улиц Луначарского-Перттунена.
По словам читателя это было около шести часов вечера. В зале у дверей лежал накрытый человек.
