24 ноября 2025, 22:08
Человек умер в магазине в Петрозаводске

На Зареке у торговой точки были замечены скорые, а на полу лежал человек
Вечером 24 ноября в Петрозаводске умер человек. Об этом нам сообщил читатель.

Очевидец увидел два автомобиля скорой помощи, которые стояли возле магазина в районе улиц Луначарского-Перттунена.

По словам читателя это было около шести часов вечера. В зале у дверей лежал накрытый человек.

