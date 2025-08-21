Дождливую пятницу прогнозируют жителям Карелии

Завтра в Петрозаводске установится облачная погода, но с прояснениями. Ночью существенные осадки не ожидаются, днем может пройти кратковременный дождь. Город будет обдувать юго-западный, южный умеренный ветер. В ночные часы температура воздуха составит +5, +7 градусов, в дневные часы температура воздуха в пределах +15, +17, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии в пятницу облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах +2, +7, днем +13, +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +4, днем +16;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +8, днем +16;

В Олонце ночью +7, днем +18;

В Пудоже ночью +6, днем +18;

В Сегеже ночью +7, днем +16;

В Сортавале ночью +10, днем +16;

В Суоярви ночью +7, днем +15.