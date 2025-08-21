В 2025 году в Карелии продолжается капремонт 14 школ

1 сентября 2025 года в Карелии начнут работу 186 школ. Как доложила на заседании Правительства республики руководитель регионального Минобразования Наталья Кармазина, в День знаний более 70 тысяч школьников Карелии вновь встретятся со своими учителями. На первую школьную линейку придут более 6 тысяч первоклассников. Каждый из них по традиции получит в подарок набор с необходимыми школьными принадлежностями. Кроме того, все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

По нацпроекту «Молодежь и дети» в программе капремонта школ на 2025 год в Карелии отобраны 8 общеобразовательных организаций: 2 в Петрозаводске и Пудожском районе, а также по 1 в Беломорском, Питкярантском и Сегежском округах и в Кемском районе. Двухлетний цикл ремонтных работ 2024-2025 годов завершается в 4 школах Петрозаводска, 1 школе в Лахденпохье, а также в Кончезерской сельской школе Кондопожского района.

С текущего года республика также участвует в федеральной программе капремонта учебных корпусов и общежитий техникумов. В Петрозаводке мы ремонтируем общежития и корпуса двух учреждений – Колледжа технологии и предпринимательства и Петрозаводского автотранспортного техникума,

– отметил Артур Парфенчиков.

Важную роль в развитии среднего профессионального образования в Карелии играет проект «Профессионалитет», который предусматривает комплексную модернизацию системы среднего профобразования под запросы предприятий. Артур Парфенчиков отметил, что с 1 сентября на базе Костомукшского политехнического колледжа в рамках проекта для студентов начнет работу кластер «КарьерА». Здесь будут готовить специалистов для горнодобывающей отрасли. Опорным работодателем выступило предприятие «Карельский окатыш», которое участвовало в финансировании создания кластера.

По итогам рассмотрения вопроса готовности образовательных учреждений к новому учебному сезону Глава Карелии поручил Министерству образования и спорта республики контролировать ход проведения ремонтных работ в школах. Также Артур Парфенчиков подчеркнул необходимость завершить подготовку учебной инфраструктуры перед началом нового учебного года и уделить особое внимание вопросам безопасности на массовых мероприятиях в День знаний, состоянию территорий вокруг школ.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия