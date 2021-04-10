Депутаты доверили высокий пост человеку с подмоченной репутацией

В центре внимания карельской прессы ровно 20 лет назад оказался скандал вокруг Андрея Кригера. Депутаты Законодательного собрания пытались решить — создавать ли комиссию по рассмотрению его деятельности в период работы в Кондопоге. С инициативой создать комиссию по делу Кригера выступил депутат Алексей Мосунов.

Прокуратура республики уже завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения чужого имущества и нецелевого использования внебюджетных валютных средств работниками администрации Кондопоги, в числе которых был и Андрей Кригер. Как следовало из представления прокурора, в ходе следствия были выявлены существенные нарушения, хотя в действиях тогдашнего заместителя председателя правительства состав уголовно наказуемых деяний обнаружен не был, что у депутата Мосунова вызывало недоумение: «Справка довольно таки жесткая составлена. Правда, вывод там сделан, что уголовно наказуемых деяния нет. Мы как бы немножко сомневаемся в том, что это не уголовно наказуемое деяние: например, сауна, купленная за бюджетные деньги и поставленная себе в квартиру бесплатно».

По словам Алексея Мосунова, нынешняя должность Андрея Кригера позволяла ему распоряжаться большими деньгами. Причем, деньгами народа! Поэтому депутаты и обязаны были выяснить, можно ли ему их доверить: «Мы не хотим там какой-то, знаете, расправы. Может быть, ничего и нет! Ну тогда комиссия отработала, вынесла решение, что все нормально. Пускай дальше работает. Доверяем. Или наоборот».

На заседании депутаты не стали подвергать сомнению свое доверие к Андрею Кригеру, который в должности заместителя председателя правительства тоже когда-то утверждался Законодательным собранием. Они большинством голосов проголосовали против предложения Алексея Мосунова. Так что комиссия по проверке деятельности бывшего главы Кондопожского района создана не была. Получается, что депутаты отказались от практики вынесения политических решений, принятой в парламентах всего мира в подобных случаях.

Уже пятеро молодых людей во время призывной кампании обратились в новую общественную организацию за помощью. Юноши пытались избежать срочной службы в Вооруженных силах, заменив ее на альтернативную. Члены молодежной правовой группы были готовы в этом помочь.

«Молодежная правовая группа», точнее ее региональное отделение, обосновалась тогда в жилом доме на Торнева,3. Первыми забеспокоились бдительные жильцы дома. «Отношусь к этому пока осторожно. Потому что когда-то здесь у нас в подъезде также был подростковый клуб. И результаты деятельности этого клуба вот — налицо. Выбиты окна в подъезде. Страшно разукрашены стены. С неприятными надписями», - пожаловался Сергей Григорьевич, жилец того подъезда.

Члены организации обещали, что 18-летние юноши надписи тут оставлять не будут. Они приходили за советом. Уже пять петрозаводчан призывного возраста вздохнули свободнее. Юристы «МПГ» ответили им на вопросы, связанные с прохождением альтернативной службы.

«Что можно делать, как отстаивать, как писать заявление. Как подавать жалобу. Как себя вести в суде», - перечислил председатель КРО «МПГ» Максим Ефимов.

«В Конституции сказано, что есть право на альтернативную службу у призывников. Главное — чтобы у них было свое убеждение, что они не могут служить в армии. Что это противоречит их убеждениям или религии», - пояснила Наталья Шалимова, юрист КРО «МПГ».

«Механизма прохождения альтернативной службы не существует, - напомнил Ефимов. - Но это не проблемы призывников, это проблемы власти. Поэтому им их и решать».

Сам Максим давно свои проблемы с армией решил. На это ушло несколько месяцев. Наш городской суд принял решение в его пользу, признав его право на альтернативную службу. А военкомат обжаловать решение не пытался. Так что платить долг Родине с оружием в руках Максима было не заставить. Он видел свое предназначение в другом: «У меня вызывает такую настороженность слова «долг», «обязанность». Принципом любых отношений должен быть принцип доброй воли». Добровольно помогал Максим Ефимов тем, кто, как и он, не желал проходить срочную службу. Но чем собирались заниматься молодые парни потом — после суда, было непонятно.

«Пока да, они не служат. Пока нету такого закона, будет отсрочка от призыва», - сообщила Наталья Шалимова. Так что получается, что страна, задерживая решение с прохождением альтернативки, была не заинтересована в том, чтобы молодые здоровые люди были как-то полезны своему обществу. К ошибкам страны мы привыкли. Но и молодые люди почему-то считали, что это «не их проблемы». И за них об обществе подумают слуги народа, которые служить за народ, а главное — думать за него — все таки не обязаны.

Таким было 10 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото vnnews.ru)