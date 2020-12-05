Матерей солдат, угнанных на войну, услышать в военкомате не захотели

Беспрецедентная ситуация возникла во время осеннего призыва ровно 20 лет назад. Военные рассылали повестки в армию школьникам! Ученикам 11-х классов. Справедливости ради нужно заметить, что ни одного школяра на срочную службу в армию тогда не призвали. Но сам факт возмутил председателя Общества солдатских матерей Валентину Вонти, которая вместе с военными Карелии отвечала на вопросы озабоченных родителей по горячей телефонной линии, организованной журналистами. В редакцию «Комсомольской правды» звонили в основном матери, у кого сыновья ушли служить в армию. На звонки помимо Валентины Вонти, отвечали: заместитель военного комиссара РК Сергей Федотов и юрист Молодежного правозащитного союза Сергей Табаков, который сообщил, что к нему часто обращаются с жалобами на беспредел в военкоматах.

-Мне 60 лет, - говорила по телефону измученным голосом женщина. - Сына отправили служить в Каменку, где именно готовят для Чечни. Как же так получилось?! Я родила его в сорок с лишним лет, неужели у вас все 60-летние матери, чтобы так поступить со мной на старости лет?!

Поэтому, конечно, в те годы, когда военный конфликт был в разгаре, было неудивительно, что матери были готовы на что угодно, лишь бы их сыновья избежали этой участи. Большинство матерей задавали вопросы о том, могут ли их детей отправить служить в Чечню. Военкому утешить родителей было нечем:

-Он у нас единственный сын. Он не может попасть в Чечню или может?

-А где он сейчас служит, вы знаете?

-Он служит в Каменке, в Ленинградской области.

-Может попасть.

-А что делать нам?

-Ничего не делать, - вот такой ответ давал военком матерям.

Всего звонков поступило 14. По каждому военком и Валентина Вонти обещали разобраться. Для тех же, кто интересовался альтернативной службой, новой информации они предоставить не могли: закон об альтерантивке так и не был принят. Поэтому никто на гражданке отдавать долги Родине не мог. Впрочем, в 1999 году Сергей Катанандов предпринял попытку организовать в республике территорию, на которой бы закон действовал локально. Но тогдашнее правительство Владимира Путина не позволило развить эту инициативу. Так что пока правозащитники советовали юношам судиться с военкоматами до тех пор, пока не стукнет 27 лет — возраст, не подходящий для срочной службы в армии.

Таможенный досмотр — не самая приятная процедура. Однако, многие из нас ее проходили. В начале зимы в 2000 года петрозаводской таможне исполнилось 9 лет. Но и в свой день рождения не прекращали работу ее сотрудники. Один из постов нашей таможни находится в аэропорту Бесовец, он был открыт в 1994 году. За время его существования там почти не фиксировали крупных нарушений. Видимо, сказывалось то, что в аэропорту проходят контроль деловые люди, дорожащие своей репутацией. Хотите посмотреть, как выглядели здания нашего аэропорта 20 лет назад? Вот они какие — голубые, деревянные. Статус «международного» аэропорт в Бесовце получил в 1990 году. Сразу вслед за этим таможня там обосновалась всерьез и надолго. Ее сотрудникам приходилось напряженно работать в те дни, когда погода была летная. Это случалось по понедельникам, средам и пятницам — тогда были рейсы на Хельсинки. Были еще и чартерные, в любые страны. Так что таможне приходилось работать, не смыкая глаз. Впрочем, нарушителей тут ловили редко — самолетами летали в основном или большие чиновники, или бизнес-элита, которым портить репутацию было не с руки.

«То есть деловая категория людей летает, и практически вопросы, связанные с контрабандой, с наркотиками, сняты с повестки дня. Не бывает этого», - Александр Воронцов, и.о.начальник таможенного поста «Бесовец». Только в 1998 году один гражданин попытался провести лишнюю валюту. Но его тут же остановили и спросили: «У вас вся валюта задекларирована? Он сказал — вся. Ну тогда пройдемся в комнату личного досмотра, и мы вас проверим. Было постановление начальника петрозаводской таможни о проведении личного досмотра, что мы и сделали. Мы уже заранее знали, что этого человека необходимо проверить», - пояснил Александр Воронцов.

Техника, которая была установлена в этих стареньких домиках, позволяла выявить любые предметы, запрещенные для ввоза или вывоза из страны. То, что пытались спрятать внутри организма, находили при личном досмотре, так как за такими «шпагоглотателями» давно приглядывали соответствующие органы: «За ними ведется специальное наблюдение. При пересечении границы идет установка на задержании данного товарища». На проволочки при заполнении бумаг пассажиры тут не жаловались. Недоразумения при оформлении, если и возникали, то не по вине таможни. Пассажиры и с финской, и с нашей стороны утверждали, что проходили пост без проблем. На том рейсе улетело в Хельсинки 11 человек. Все вместе они находились в зоне проверок минут 40 от силы. Потому, что и таможня, и пассажиры взаимовежливы. И все 11 человек поздравляли сотрудников с праздником.

Таким было 5 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото militaryarms.ru)