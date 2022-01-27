Трансграничное сотрудничество Карелии и Финляндии затрещало по швам

Государственный таможенный комитет ровно 20 лет назад намеревался закрыть пункты упрощенного пропуска на границе. При таком раскладе без работы в Карелии могли остаться шесть тысяч человек. На границе Карелия-Финляндия в те годы таких пунктов было семь. Журналисты отправились на один из них, чтобы узнать, как там дела.

В Карелии такие пункты (ПУПы – пункты упрощённого пропуска) стали строить с 1991 года. Необходимость была очевидна. Все лесоперерабатывающие заводы Финляндии, которые охотно закупали наш лес, были расположены на юге страны-соседа. И короткий путь через границу экономил значительные средства компаниям с обеих сторон. Правительство Финляндии не мучилось над вопросом: разрешать ли пункты. А вот у нас эта процедура потребовала достаточно много времени и сил тех, кто был заинтересован в развитии своих предприятий. На собственные деньги и собственными силами эти предприятия строили пункты пропуска. Например, предприятие «Норд-Интерхаус» вложило в ПУП «Сювяоро» один миллион рублей.

«Для производителя, которыми мы являемся, стабильность и неизменность законов – это главное. Потому что мы планируем свою работу на пять-шесть лет вперед. И если мы ее планируем, вкладываем деньги, идет развитие, пытаемся конкурировать с Финляндией, то есть с развитыми капиталистическими странами, и нам вдруг объявляют: «а завтра мы решили закрыть то, что вы тут строили» - как это понимать?» - вопрошал Марк Коган, депутат ЗС РК и генеральный директор компании «Норд-Интерхаус».

Приказ был обусловлен тем, что огромное количество леса России уходит нелегально через китайскую границу. Контроля там, как говорят очевидцы, нет никакого. У нас дела обстоят иначе. Пункт упрощенного пропуска называется упрощенным только лишь потому – что на этих ПУПах Карелии границу проходил только грузовой транспорт, принадлежащий предприятиям, ведущим свою деятельность на территории Карелии. Все остальные прохождения границы ничуть не упрощены. Они были такие же, как на всех международных пунктах пропуска.

Сначала документы выезжающих осматривали пограничники. Затем подлинность паспортов на машины проверяла транспортная милиция. Потом за дело бралась таможня. Дальше снова проверяли пограничники, а затем – уже финская таможня. Кстати, в Финляндии тоже с тревогой обсуждали приказ таможенного комитета РФ. Слово «катастрофа» в переводе не нуждается. Его произнес Юха Метсянен, владелец автопредприятия, которое занималось перевозкой грузов. Он говорил, что летят к черту все договоры, контракты, а люди теряют рабочие места: «Если эти ПУПы закроются, то другого выхода я не вижу, кроме как закончить совместное сотрудничество».

Кому-то придется исправлять этот искусственно созданный конфликт. Пойдут иски. Десятки местных леспромхозов могли просто обанкротиться. В конечном итоге страдал имидж России, доверие к ней инвесторов.

«Не хотелось бы мне обижать их, но это или глупость, или корысть. Корысть в чем? Они ждут, что мы к ним придем решать вопрос, чтобы эти пункты были открыты. И что мы придем, само собой разумеется, не с пустыми руками. Ошибка или корысть – и в том, и в другом случае это надо исправлять», - сказал Марк Коган. Приказ должен был вступить в силу 28 января. Стало известно, что решение отложили до 15 марта. То есть было время исправить необдуманный шаг.

На ликеро-водочном заводе «Прионежский» в январе 2002 года чествовали технолога завода Надежду Макаровну Кутненко. Ее имя было известно специалистам далеко за пределами Карелии и России. А в конце 2001 года ее назвали «Человеком года Прионежского района».

Создание хорошей водки – процесс долгий и без сомнения творческий. Это знают все те, кто причастен к рождению напитка, способного принести и радость, и облегчение, и горе. Надежда Кутненко тридцать лет создавала рецепты водок, наливок, настоек. На всесоюзных и международных выставках ее работа была отмечена золотыми и серебряными медалями. Она говорила: «Чтобы водка родилась, должно быть хорошее настроение».

Причем, главный технолог завода Надежда Макаровна особо подчеркнула роль коллектива в создании напитка: «Коллектив обдумывает сначала, мы обговариваем – из какого спирта, что мы собираемся сделать, как назвать, в честь чего или кого. Ну а потом уже творческий процесс потихонечку начинается и идет». Этот же коллектив, с которым она обсуждала все свои работы, от души аплодировал, когда Надежде Кутненко вручили награду и звание «Человек года». Директор ПЛВЗ «Прионежский» Юрий Цунский сказал: «Надежда Макаровна безусловно заслуживает этой награды. Всем своим предыдущим трудом и у нас на заводе».

Практически все рецепты этого завода были придуманы ею. Казалось бы – контролируй качество и почивай на лаврах. Но Кутненко всегда шла вперед: «У нас еще есть в проекте две водки, они почти разработаны, просто в серию мы пока не запустили. Это будет водка «Петрозаводск» и водка «Кижи».

Часто можно слышать расхожую байку о том, что технологи и дегустаторы спиртного спиваются. Специалисты над таким утверждением могли только посмеяться: «Дегустация – это такая тонкая вещь. Там не пьют, когда дегустируют. Только пробуют – аромат, вкус. Полоскание дистиллированной водой после каждого сорта водки. А если пить, то на второй рюмке уже ты не дегустатор, а непонятно что!» Главным в своей жизни Надежда Макаровна считала не награды, а опыт и то, что ей по жизни везло на хороших людей, которые ее окружали. И только об одном жалела главный технолог. Что многие не умеют так, как надо, обращаться с ее продукцией. Это мастера очень обижало.

Другие бутылки – с минеральной водой – дарили в тот день в петрозаводских троллейбусах. Эту акцию провели производители бутилированной воды. Они же разукрасили сами троллейбусы. В 8 утра из ворот троллейбусного парка по маршруту №3 отправился на линию троллейбус, в котором для пассажиров был приготовлен сюрприз. В Петрозаводске питьевая вода оставляла желать лучшего, на то, что течет из кранов, потребители постоянно жаловались. Особенно недостаток питьевой воды ощущался с утра. Фирма решила утренние проблемы тех, кому хочется пить. Каждому, кто в этот ранний час входил в троллейбус, была преподнесена бутылка минералки. Производители утверждали, что она так же, как наша Марциальная вода – живая, а не произведена искусственно.

«У нас вода очень плохая, но у нас дача в Кончезеро есть, и мы оттуда все лето возим воду в канистрах, пьем», - рассказала одна пассажирка. Что ж, этот производитель пришел всерьез и надолго, мы и сегодня можем купить его воду в магазинах. О ее качестве судить вам.

Таким было 27 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.