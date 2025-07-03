Жители Великой Губы сыграли в спектакле «Земной поклон»

Дом культуры села Великая Губа распахнул свои двери для премьеры спектакля «Земной поклон» (12+). Зал был заполнен и дышал ожиданием. Еще до премьеры село гудело: в постановке задействованы свои, местные жители – каким же будет спектакль? Сумеют ли самодеятельные артисты донести всю глубину замысла? Режиссер-постановщик Жанна Соколова сама переживала – драма сложная, многогранная, особенно для тех, кто лишь начинает свой путь на сцене.

Действие спектакля переносит нас в 1985 год, когда страна готовилась отметить 40-летие Великой Победы. Ветераны еще были рядом, а незаживающие раны войны все еще кровоточили в памяти поколений. Жизнь продолжалась, новые веяния диктовали свои правила: строились современные дома, старые деревни уходили в прошлое. И вот, в одной из таких деревень остается лишь один человек – дед Скобарь, Василий Михайлович Скобарев, 70-летний старик, не желающий покидать родные места. Эту роль исполнил Александр Карпин, бывший учитель Великогубской школы, ныне заслуженный пенсионер. Его попадание в образ было поистине редким. Все знали его как человека отзывчивого, мудрого, рассудительного, поэтому и на сцене он выглядел невероятно органично. Чего стоит лишь одна ремарка в тексте к его образу: «…плотный старик с веселыми озорными глазами», – сразу вызывающая симпатию к этому человеку.

Но вот, на него пишет донос односельчанин, бывший друг, Иван Поликарпович Гонок, которого сыграл Михаил Лукин. Он обвиняет Скобаря в присвоении незаконно нажитых капиталов: «Ты вот как думаешь, дорогой товарищ, на какие такие капиталы он церквушку восстанавливает, сам себе памятник купил или вот дом свой разукрасил, словно игрушку фабричную? Пенсия-то у него сороковка. На нее, голуба, церковь не восстановишь и бригаду пэтэушников из города не наймешь». И, как это часто бывает у мелочных и завистливых людей, он прикрывается «общественностью»: «…я супротив Васьки ничего не имею, но народ, общество – имеет. Очень даже имеет!». «Но я-то для общества стараюсь…». Жители села, хорошо знающие Михаила Лукина, понимали, как непросто ему было вжиться в роль такого человека. Ведь его герой обвиняет Скобарева в обмане односельчан: «Что делает гад Васька? Он за то самое немецкое мыло скупает у людей облигации государственного займа. Я спрашиваю, прилично это фронтовику, а?».

В общем, завязка спектакля интригует: откуда деньги у бывшего фронтовика? И на что он их тратит? А еще, вдобавок ко всему, оказывается, что действия Скобаря идут вразрез с планами райкома по возведению животноводческого комплекса на месте деревни. В этом хочет разобраться Максим Артемов, приезжий журналист (Василий Манюшин).

Оля (Елизавета Савиных), внучка Василия Михайловича, объясняет Артемову, что дед Скобарь хочет увековечить память героев, отстроить половину сгоревшей деревни, а вторую оставить как было в войну, чтобы помнили… Ее поддерживает Никита (Вячеслав Никифиров), помощник Скобаря по строительству.

Даже в кратком изложении сюжета драма полна экспрессии. И хотя события разворачиваются в прошлом столетии, каждый день мы сталкиваемся с выбором: что важнее – память или светлое будущее?

В этом и заключается волшебная сила искусства, которую сумела донести до зрителя Жанна Соколова, режиссер-постановщик, человек, преданный своему делу по профессии и по призванию. В своем обращении к актерам она выразила искреннюю благодарность за их самоотверженный труд, за ежедневные репетиции, за огромное желание понять и правдиво сыграть свою роль. И действительно, Игорь Юркин так вошел в образ директора совхоза, что односельчане после спектакля предложили ему возродить и возглавить хозяйство. © «Петрозаводск говорит»