Специалисты «ВКонтакте» работают над устранением сбоя

В пресс-службе «ВКонтакте» прокомментировали крупный сбой, произошедший днем 3 июля в работе популярной соцсети.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте"», - сказали в компании. Отмечается, что специалисты площадки работают над восстановлением доступа в полном объеме, пишет «Лента.ру».

Напомним, проблемы в работе «ВКонтакте» начались сегодня около 14:30. Пользователи не могут зайти ни на сайт, ни в мобильное приложение. © «Петрозаводск говорит»