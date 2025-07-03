03 июля 2025, 15:25
Специалисты «ВКонтакте» работают над устранением сбоя
В популярной соцсети прокомментировали проблемы в работе
Фото: unsplash / Paul Hanaoka
В пресс-службе «ВКонтакте» прокомментировали крупный сбой, произошедший днем 3 июля в работе популярной соцсети.
«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте"», - сказали в компании. Отмечается, что специалисты площадки работают над восстановлением доступа в полном объеме, пишет «Лента.ру».
Напомним, проблемы в работе «ВКонтакте» начались сегодня около 14:30. Пользователи не могут зайти ни на сайт, ни в мобильное приложение. © «Петрозаводск говорит»