03 июля 2025, 15:04
Россия

Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Пользователи популярной соцсети не могут пользоваться и мобильным приложением
Девушка с телефоном
Фото: unsplash / Priscilla Du Preez

В работе соцсети «ВКонтакте» днем 3 июля произошел сбой. Об этом сообщают пользователи ресурса.

Проблемы начались около 14:30. Юзеры не могут воспользоваться ни сайтом, ни мобильным приложением vk.

При попытке открыть какую-нибудь страницу во «ВКонтакте» появляется объявление, что она в настоящее время недоступна. На сбой в работе соцсети жалуются люди из разных регионов России. © «Петрозаводск говорит»

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ВКонтакте
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