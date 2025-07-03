03 июля 2025, 15:04
Сбой произошел в работе «ВКонтакте»
Пользователи популярной соцсети не могут пользоваться и мобильным приложением
Фото: unsplash / Priscilla Du Preez
В работе соцсети «ВКонтакте» днем 3 июля произошел сбой. Об этом сообщают пользователи ресурса.
Проблемы начались около 14:30. Юзеры не могут воспользоваться ни сайтом, ни мобильным приложением vk.
При попытке открыть какую-нибудь страницу во «ВКонтакте» появляется объявление, что она в настоящее время недоступна. На сбой в работе соцсети жалуются люди из разных регионов России. © «Петрозаводск говорит»