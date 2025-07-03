Заметно похолодает в пятницу в Карелии

Завтра, 4 июля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный сильный, с порывами. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов сильные дожди, местами умеренные, днем умеренные, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, на севере северо-восточный сильный, с порывами. Температура воздуха ночью +9,+14°С, днем +13, +18°С, на севере местами до +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, сильный дождь.

В Сегеже до +16, пасмурно, сильный дождь, гроза.

В Сортавале до +17, дождь, гроза.

Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»