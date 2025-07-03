03 июля 2025, 16:20
Вода пропала в домах некоторых жителей Петрозаводска
Коммунальщики ведут восстановительные работы в Сулажгоре
Фото: unsplash / Michal Balog
Сегодня в 14:30 в Петрозаводске произошло отключение холодного водоснабжения в Сулажгоре. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, район оказался лишен воды частично. Отключение коснулось частного сектора.
Причиной происшествия стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. © «Петрозаводск говорит»