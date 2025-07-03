Вода пропала в домах некоторых жителей Петрозаводска

Сегодня в 14:30 в Петрозаводске произошло отключение холодного водоснабжения в Сулажгоре. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, район оказался лишен воды частично. Отключение коснулось частного сектора.

Причиной происшествия стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. © «Петрозаводск говорит»