Пожар на мусорном полигоне в районе поселка Березовка локализован

В Кондопожском районе около поселка Березовка выявлено возгорание полигона твердых бытовых отходов. На месте происшествия работают 10 работников Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия ЖКХ, 5 единиц техники – 2 вакуумные машины, 1 экскаватор и 2 мотопомпы. Потушить пожар помогают сотрудники МЧС.

В настоящее время возгорание локализовано по кромке, отрытых очагов горения нет. Площадь пожара составляет около 0,5 га.

Глава Администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин рассказал, что полигон уже окопали рвом и заполнили его водой, территорию свалки регулярно проливают три мотопомпы, а тяжелая техника производит выемку тлеющего мусора и замедляет распространение огня при помощи инертных материалов.

В связи с возможным задымлением на автодороге в результате пожара на полигоне ТБО на участке трассы Р-21 «Кола» (483 км) временно ограничена скорость, ФКУ УПРДОР «Кола» разместило предупреждающие дорожные знаки.

Угрозы объектам инфраструктуры, промышленности, а также близлежащим населенным пунктам и лесному фонду в районе возгорания нет. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Глава региона Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале сообщил, что вчера в Беломорском округе огнеборцы потушили крупный лесной пожар площадью более 700 га, на сегодняшний день в Карелии действует еще один – в Суоярвском округе.

Возгорание на площади 3,9 га десантники-пожарные уже локализовали, сегодня до конца дня планируют его ликвидировать,

– отметил руководитель региона.

Напомним, что на территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Во избежание ухудшения лесопожарной обстановки Минприроды Карелии продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 18 августа.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия