Молодежь Карелии пригласила в гости принца, и он согласился приехать

Представитель королевской семьи Великобритании Принц Кентский Эдвард ровно двадцать лет назад намеревался впервые посетить Россию. Мы уже рассказывали о том, что прежде всего Его Высочество ждала наша республика. И Принц действительно планировал прибыть к нам в середине сентября. Цель визита особы – оценить результаты деятельности первого в России отделения международного молодежного движения «Award», которое он лично курировал. Программа визита Принца обсуждалась на специальном заседании оргкомитета при правительстве Карелии.

За два года участниками программы «Award» в Карелии стал 171 подросток. Приехавший на заседание представитель Принца Эдварда Майкл Мамфорд (он уже не в первый раз был в Карелии по этому вопросу) назвал этот результат поистине фантастическим. На старте программы прогнозировалось не более 250 подростков. Однако, программы самосовершенствования 14-15-летних стали весьма популярны не только у молодежи Карелии. К ней присоединились Мурманская и Ленинградская области. Как отметил господин Мамфорд, цель визита – как оказать всемерную поддержку развитию программ на территории Карелии, так и способствовать ее продвижению по всей России.

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Перед тем, как приглашать гостей, хорошо бы убраться в своем доме! Хорошо, что Принца не собирались везти в район частной застройки. В Петрозаводске продолжались субботники и всемерная уборка территорий. На этот раз взялись ликвидировать стихийные свалки в частном секторе. В столице Карелии продолжалась акция «Чистый город». Из тридцати существующих свалок было убрано уже десять. В мэрии считали, что нашли способ бороться с грязнулями. Чиновники хотели принудить каждого жителя частного сектора заключить с «Автоспецтрансом» договор на вывоз мусора.

Причем, условия в договоре были просты: владелец дома раз в месяц платит 27 рублей, а «Автоспецтранс» бесплатно привозит небольшой пластиковый контейнер на 120 литров и обязуется раз в неделю вывозить все брошенные в контейнер отходы. Роман Бондарев, который жил в собственном доме, был доволен: «Недорого! Всего 27 рублей. Разве это дорого? Чем носить куда-то, в мусор кидать».

«Это очень удобно, это просто наш народ еще не привык к цивилизации, - отметила соседка Галина Рыжкова и пошутила. – Как в Америке! Я все смеюсь, когда к нам сюда подъезжает эта машина, я говорю – ну, мы теперь живем, как в Америке».

В тот день специалисты «Автоспецтранса», обойдя десять владельцев частных домов с улицы Олонецкой, уговорили заключить с ними договор только половину из них. «Есть проблема законодательства, то есть нет прямых рычагов, которые давали бы возможность просто прийти и привлечь к ответственности», - посетовал Павел Гармаш, заместитель начальника Управления жилищного хозяйства Петрозаводска. Именно из-за такой дыры в законах и продолжали в городе появляться свалки. Огромную кучу мусора на улице Олонецкой работники «Автоспецтранса» убрали осенью. Весной мусор был снова на своих местах. А такая работа по уборке стоила примерно 8 тысяч рублей. Это были те самые деньги, которые ежемесячно платили все законопослушные жители города за вывоз мусора. Чтобы как-то изменить эту ситуацию, администрация Петрозаводска была намерена прибегнуть к более жестким мерам. Договор с грязнулями обещали заключать в судебном порядке.

Таким было 24 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.