Невероятно, но нам это удалось: такого гостя в Карелии никогда не было

Все девочки Карелии, которые хотели выйти замуж за принца, начали учиться делать реверанс. А все дело в том, что в сентябре 2004 года Петрозаводск собирался посетить Его Королевское Высочество Принц Эдвард, член Британской Королевской семьи, младший сын тогда еще здравствующей Королевы Елизаветы Второй. Впрочем, в то время он уже был женат. В рамках подготовки в правительстве Карелии ровно двадцать лет назад состоялось совещание по организации визита Принца. Кроме ответственных лиц с нашей стороны на совещании присутствовали советник Принца и начальник отдела молодежи министерства образования Финляндии.

Принц Эдвард обещал прибыть в Карелию в качестве председателя координационного совета Международной программы «Award», которую курировал сам (а разрабатывал ее в свое время для молодежи его отец Принц Филипп). Об этом сообщил советник Майкл Мамфорд: «Цель моего визита сюда сегодня – это убедиться в том, что визит Его Королевского Высочества в следующем сентябре пройдет без сучка и задоринки».

Карелия, как выяснилось, заинтересовала Принца Эдварда потому, что мы были единственным регионом России, где шла реализация программы «Award». В 2002 году в Финляндии наиболее активным участникам этой программы Принц Эдвард лично вручал награды. Именно тогда познакомились между собой «авардисты» Финляндии и Карелии. «Финская молодежь – самая откровенная и самая одаренная, возможно, в мире, при выполнении условий программы «Award», - сказал не без гордости начальник отдела молодежи министерства образования Финляндии Олли Саарела.

Программа была нацелена на раскрытие индивидуальности, обретению уверенности в себе. В Карелии программой «Award» увлеклись 54 подростка. Во всем мире таковых насчитывалось более четырех миллионов. Заместитель премьер-министра Валерий Бойнич сказал на встрече: «Мы надеемся, что приезд Его Высочества Принца Эдварда послужит идее популяризации самой этой программы. И я думаю, что количество ребят, которые в этой программе, оно увеличится».

Несмотря на то, что честь принять Принца связана с большими затратами, организаторы были убеждены, что все они окупятся сторицей. Об этом могли рассказать финны, которые принимали у себя Принца. Они не пожалели, а в финансах в конце концов даже выиграли.

«О чем следует помнить, это тот вклад лидеров и организаторов программы, интеллектуальный. Который они вносят в программу бесплатно»,

- подчеркнул советник Принца Майкл Мамфорд.

За шесть месяцев 2003 года в Петрозаводске родилось на 60 малышей больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По прогнозам управления здравоохранения, за год статистика должна была стать такой: три тысячи новорожденных. Чтобы малыши рождались здоровыми, прежде всего нужно позаботиться о здоровье мамы. В женской консультации на улице Кузьмина этот вопрос начали решать по-новому.

Женская консультация, дневной стационар и роддом имени Гуткина образовывали единое акушеро-гинекологическое объединение. Там наблюдалось более 70 тысяч женщин. Для тех из них, кто готовился стать мамами, создавали особые условия. Всех желающих приглашали посещать занятия, на которых врачи рассказывали будущим мамам обо всем, что нужно знать во время беременности. Юлия Проскурякова рассказала: «Интересно было посмотреть фильмы, где показано, что происходит внутри женщины в этот момент. Интересно смотреть, как ребенок развивается – от маленького эмбриона до момента рождения. Дают советы по питанию, какие препараты можно принимать».

Возникали у будущих мам и другие вопросы – например, верить или нет в приметы, связанные с беременностью и родами. После посещения занятий они говорили: «Я верю в медицину!» Курс для подготовки будущих мам был рассчитан на 10-12 занятий, проводились они бесплатно. Кстати, вместе с женщинами на занятия могли приходить их мужья, будущие папы. Акушерка Юлия Цветкова пояснила: «Мы проводим для них специальные три занятия – «партнерство в родах». И потом они идут совместно на роды». К самим родам в начале нулевых тоже подход изменился. На занятиях женщины вместе со специалистами учились правильно вести себя в родах. Чтобы не было никаких неожиданностей, будущие мамы, особенно те, для кого это был первенец, вместе с врачами приходили в роддом, чтобы узнать, что их ожидает через пару месяцев. Заведующая отделением Людмила Сазонова призналась: «Когда я раньше приходила на дежурство, что мы слышали? Вот предродовая палата, в которой лежат три-четыре роженицы. И каждая – кто стонет, кто плачет, кто кричит. Сейчас приходишь на дежурство в родильный дом – тишина. Почему? Потому что женщины готовы к родам».

В 2002 году в роддоме имени Гуткина родилось более 1200 малышей. В 2003 году врачи надеялись, что новорожденных будет гораздо больше.

Таким было 4 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.