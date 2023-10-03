Приплыли! В Петрозаводске в Лососинке выловили крошнозерскую форель

Рыбной ловлей увлекаются многие, даже городские жители, не только сельские. Двадцать лет назад такой вывод сделали журналисты, побывав на реке Лососинке в выходные. Там каждый желающий мог померяться силами с заядлыми рыбаками.

Получился приятный праздник – далеко ехать не надо: прямо в центре города можно наловить рыбки. Нужно было всего-то заплатить сто рублей и захватить с собой удочку или спиннинг. Прошлогодний летний праздник Калакунда так понравился петрозаводчанам, что развлечениями в пойме Лососинки решили радовать их почаще. Небольшой участок реки был огорожен сеткой, куда за час до начала конкурса рыболовов запустили форель. «Ее привезли с Крошнозерского рыбзавода», - пояснил председатель рыболовного спорта Карелии Алексей Горобей.

Каждая рыбина тянула в весе от 800 граммов до полутора килограммов. Кстати, и победитель определялся по весу пойманной рыбы. Каждый участник конкурса в течение часа мог поймать сколько угодно рыбы – лишь бы клевало. И желающих попытать счастья было немало. Рядом с мужчинами соревновались женщины и даже дети. Первый улов не заставил себя долго ждать. Иван Костенков выудил форель весом в один килограмм в первые же пятнадцать минут, как стартовал конкурс. Своими секретами рыбацкого счастья он делиться не захотел. На то они и секреты.

Другой участник решил ловить рыбу особым способом – нахлыстом. Владение этим приспособлением – высшее достижение рыболовного спорта, пояснили профессионалы. Нахлыст похож на удочку, однако он без грузила и забрасываться может до нескольких метров в длину. Парнишка Денис с удовольствием похвастал своими достижениями: «Мой самый большой улов был – трехкилограммовая щука!» В следующем году организаторы планировали оборудовать на реке Лососинка постоянное место для проведения такого конкурса.

Специалисты филиала «Электросвязь» АО «Северо-западный Телеком» закончили работы по установке новых цифровых телефонных станций. Эти станции дали возможность абонентам получать более качественную связь и набор дополнительных услуг. Запустили станцию на улице Пробная в конце сентября 2003 года. Как жаль – и жаль для самого предприятия – что эти новшества по времени совпали с развитием сотовой связи. Население массово начало переходить на мобильники. И домашние телефоны уже перестали иметь для жителей ценность, как раньше.

Новая цифровая станция фирмы «Сименс» была рассчитана на три тысячи номеров. Она стала самой современной из всех существующих станций. Пользоваться ей стали абоненты Зареки. «Целью было, во-первых, ликвидировать очередь в этом районе. Во-вторых, заменить координатную станцию. На сегодня мы уже смогли переключить 1400 номеров со старой станции, то есть люди уже почувствовали более качественную связь. Они будут пользоваться новыми услугами, уже семь из них действуют», - рассказал Александр Сачков, начальник Центра «Электросвязи».

Согласно планам, на полную мощность новая станция собиралась заработать через пару дней. Устанавливали оборудование по договору, представители фирмы «Сименс» приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга. С вводом новой станции номера абонентов должны были поменяться. Об этом их предупреждали за две недели. Но по сравнению с качеством новой связи, это было небольшим неудобством, считали наши телефонисты.

Театр «Творческая мастерская» открыл свой очередной сезон премьерой спектакля «Контракт» по пьесе французского драматурга Ф.Вебера. Эксперименты и разнообразие репертуара – это требование времени, считали в театре.

По замыслу режиссера, в начале спектакля на сцену выходили все действующие лица. Им предстояло показать зрителям еще одну версию, еще одну сторону бесконечной борьбы добра со злом.

«Ситуация встречи в основе пьесы – встреча наивного человека и киллера. И кто же из них со своей позицией, со своей целью окажется победителем? Ситуация интересная!»

- рассказал Иван Петров, главный режиссер театра.

Эту пьесу в «Творческой мастерской» выбирали с осторожностью. Но сам режиссер Невинский убедил труппу – именно «Контракт» можно и нужно ставить у нас сейчас. «Мы с режиссером сотрудничаем не первый год. Он находит, с моей точки зрения, интересную форму. Здесь много движения, танца. И эта серьезная тема получается, как бы в обрамлении французского восприятия», - дал свою оценку Иван Петров. Действие и правда было напряженное и динамичное. Такая постановка требовала от артистов усилий не только интеллектуальных, но и физических. Посмотреть только на то, как худенький Василий Чудов носил на руках увесистого Олега Липовецкого! А еще в спектакле были заняты: Геннадий Залогин, Дмитрий Максимов и Юрий Николаев, Ольга Саханова, Виктория Федорова. Кто победит в борьбе идей – киллер или добрый человек – узнали только самые проворные зрители. Билеты были раскуплены задолго до премьеры.

Таким было 3 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.