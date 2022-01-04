В Петрозаводске ликвидировали примету времени прошлого века

19 декабря в Петрозаводске ровно 20 лет назад отметили сто лет со дня образования петрозаводской телефонной сети. И тогда же так совпало, что пришла пора попрощаться со старейшей АТС Карелии. 77-ая автоматическая телефонная станция ушла в прошлое, уступив место новым цифровым технологиям.

В начале прошлого века петрозаводских любителей телефонных разговоров вручную соединяли барышни-телефонистки. Ручная телефонная станция обслуживала триста номеров. На небольшой коммутатор (посмотрите на видео!) поступали все звонки горожан. В 1954 году труд связистов автоматизировали. А в Петрозаводске появилась первая АТС. Еще в 2001 году в ее залах стоял рабочий шум. Но наступил 2002 год, и вот на 77-ую АТС пришла тишина. Сердце станции – сигнально-вызывное устройство – остановилось навсегда. «Сегодня у нас траурный день, можно сказать, - грустно улыбалась Валентина Анкудинова, электромеханик связи автозала. – Закрыли нашу самую первую станцию. Ее ликвидировали».

77-ая АТС обслуживала весь центр города, множество учреждений и организаций. По этим старым проводам в свое время проходили важнейшие разговоры правительства и специальных служб. Каждый проводок был предметом заботы работников станции. Теперь, с многолетними трудами расправлялись с помощью кусачек и со слезами на глазах.

«Когда мы стали отключать, всё зазвенело. И машина зазвенела. И вся сигнализация. И вот мы поочередно выключили первый зал, потом второй. И такое впечатление было, как будто станция сама вздыхает. И когда на следующий день пришли, это действительно, был шок. Настолько тихо – как сейчас. Даже радио не говорило», - поделилась Зинаида Медведева, электромеханик связи автозала.

Постепенно автоматические станции уходили в прошлое. Телефонная связь переходила на новый, цифровой уровень. А это – новые услуги, новые возможности и лучшее качество. Уже в 2002 году 60 тысяч городских телефонов обслуживались цифровыми станциями. Все, чья жизнь была связана с 77-ой АТС, это понимали, но переживали ее закрытие, как потерю близкого человека. И смягчить эту боль вряд ли смог даже праздник, устроенный в честь этих связистов руководством городской телефонной сети.

С 1 января 2002 года государственная противопожарная служба полностью войдет в состав министерства по чрезвычайным ситуациям – заявили в верхах. Рядовых сотрудников волновало – а что эта реорганизация даст? Руководители карельских подразделений МЧС и противопожарной службы попытались объяснить. Многотысячная армия пожарных готовилась влиться в ряды одного из самых небольших министерств. Совершенно ясно, что российские спасатели могли этому факту только радоваться. Они получали отлаженную годами вполне жизнеспособную, несмотря на трудности, структуру. Но позиция пожарных в этом случае была менее оптимистична. Огнеборцы опасались этих изменений. Особенно их настораживала та скорость, с которой шла реорганизация.

«Может быть, по форме и по срокам здесь можно было бы не так быстро укладывать переход такой громадной структуры в 300 тысяч человек, это численность пожарной охраны. Вместе с громадным имуществом, - согласился Владимир Занько, начальник УГПС МВД РК. Но глава Госкомитета по ГО и ЧС Николай Федотов уверял, что эти изменения логичны и выгодны для всех, в том числе для пожарных: «Никаких изменений в худшую сторону не будет!»

У российских спасателей было свое министерство всего несколько лет. Но за это время об их профессионализме и мужестве во всем мире узнали многие. И создание на базе МЧС объединения всех оперативных служб, способных прийти на помощь людям, было и необходимым, и логичным шагом. И такие структуры были в большинстве стран.

«Будет создана единая спасательная служба Российской Федерации. Как видит это министр? Создать единую службу, в которую вошла бы противопожарная служба, медицина катастроф, другие подразделения», - пояснял Федотов. Наши пожарные опасались тогда, что реорганизация сил МЧС может вылиться в сокращение штатных единиц. Поговаривали и о том, что будут отменены льготы, которые огнеборцы заработали себе за годы службы. «Никого не увольняют! Аттестацию ни с кем не проводят. То бишь никто в связи с этими преобразованиями не пострадает, не будет уволен», - заверил Федотов.

Это было всего двадцать лет назад, но ощущение, как будто бы в начале прошлого века. Тогда сотни жителей республики со страхом ждали – погаснет ли у них дома «лампочка Ильича»? Во многих поселках были перебои с энергией. И вот у тех, кто жил в поселке Валдай Сегежского района, подобные страхи должны были исчезнуть. Там установили и уже опробовали новую дизель-электростанцию.

Поселок Валдай – один из самых больших в Сегежском районе. И один из самых отдаленных. Он находится почти на границе с Архангельской областью. Возможно, именно поэтому проблем там накопилось больше, чем где-либо. Одна из них – бесперебойное электроснабжение. Старенькие, с советских времен дизельные движки уже не могли обеспечить потребности поселка и расположенного тут леспромхоза электричеством. Наконец эти машины стали историей. С конца декабря 2001 года тут начала работать новая электростанция. Два мощных французских генератора и надежные двигатели Вольво. Поставили и смонтировали оборудование специалисты фирмы, которая выиграла тендер на установку этой станции. На монтаж ушло полтора месяца.

«На сегодняшний день генераторы отработали почти сутки, и за сутки мы сожгли топлива в три раза меньше, чем вот эта вся старая станция, которая у меня за спиной. По расходу масла и по стабильности подачи электроэнергии – тут просто говорить нечего», - заявил исполнительный директор фирмы «СЭЛП» Павел Золотарев.

Приехавший принимать работу первый зампредседателя РЭК РК Аврам Склярский остался увиденным доволен: «Мы говорим о реформировании ЖКХ. И вот оно в натуре. Не тарифы повышать. Кстати, себестоимость киловатт-часа электроэнергии здесь была 4 рубля 20 копеек. А на новых дизель-генераторах меньше двух рублей! 1.80. Это, конечно, тоже дорого, но тем не менее, это не 4.20. Снижение себестоимости — это тот магистральный путь реформирования ЖКХ». Аврам Михайлович знал, о чем говорил. Для подобных поселков важно было иметь мощный и стабильный источник электропитания.

«Мы только что были на котельной, - упомянул он. – И одна из жалоб в ней – перебои с электроснабжением. Во-вторых, нагрузка – перекос фаз идет. Отсюда летят двигатели, летят магнитные пускатели и так далее. Это сказывается на теплоснабжении поселка, то есть весь клубок закручивается. Это энергетическое сердце, и то, что сделали сейчас, даст возможность устойчиво работать и котельной, и всему электрооборудованию».

Полная стоимость оборудования, которое было смонтировано в поселке, 150 тысяч долларов. Это стало одним из факторов победы в тендере фирмы СЭЛП. Глава Сегежской администрации Александр Штогрин похвалил: «У фирмы есть опыт, в Реболах уже стоят аналогичные дизель-генераторы, которые неплохо себя зарекомендовали». В целом 26 подобных станций успешно работали в республике. Но оставалось много поселков, куда было необходимо поставить такие же. И планы на них были. Но плюс к этому правительство тогда занималось и строительством линий электропередач. Экономическое чудо на Валдае произошло благодаря местному леспромхозу, Сегежскому ЦБК и правительству РК.

Таким было 4 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.