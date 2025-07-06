Утечку аммиака на танкере в Ленобласти ликвидировали

При погрузке на танкере в порту Усть-Луги 6 июля произошла утечка жидкого аммиака. 23 членов экипажа эвакуировали, никто не пострадал.

Погрузку остановили. Специалисты установили водяную завесу. Дождливая погода также не дала аммиаку распространиться в воздухе. Вещество быстро собрали.

Показатели экологической безопасности остались в пределах нормы, что подтвердили замеры, проведенные региональными службами. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В причинах произошедшего разбираются. © «Петрозаводск говорит»