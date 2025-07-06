В карельской деревне из часовни пропадают свечи

В старинной деревне в Заозерском поселении завелся воришка. Жители Суйсари стали замечать пропажу свечек в часовне, на днях пропала фотоловушка. Вредитель призвали вернуть на место похищенное. Об этом рассказали в сообществе «Суйсарь – райский уголок!».

Фотоловушку установили на столбе на одной из остановок, чтобы вычислить того, кто выбрасывает мусор. Но камеру кто-то стащил.

«На остановке, которая ближе к Сове была установлена фотоловушка, чтобы вычислить, кто оставляет мусор. Сегодня обнаружили, что фотоловушки нет. Кто украл?! Верните немедленно! Что за беспредел начинается в деревне!? То свечи в часовне пропадают, теперь фотоловушка», - негодуют в сообществе. Там предположили, что в пропаже могли быть замешаны подростки, которых видели на остановке, но как говорится, не пойман - не вор. © «Петрозаводск говорит»