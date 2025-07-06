Пассажирам объяснят, что делать в случае отмены или задержки авиарейса

В России запустили горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов. На вопросы будут отвечать специалисты Роспотребнадзора.

Пассажирам, оказавшимся в ситуации, когда рейсы переносят, задерживают или отменяют, расскажут, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли компенсация от перевозчика. Консультацию оказывают по бесплатному номеру Роспотребнадзора. Специалисты также помогут с претензией к перевозчику.

Роспотребнадзор напомнил пассажирам их права при задержке авиарейсов:

-) при задержке рейса потребитель может отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует и для невозвратных билетов.

-) право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы/поезда). К претензии нужно приложить копии документов, подтверждающих убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение шести месяцев со дня задержки рейса.

-) право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Штраф за задержку рейсов 100 рублей час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Для международных рейсов — действуют нормы международных договоров РФ.

При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление перевозчиком дополнительных услуг: хранение багажа, предоставление комнаты матери и ребенка (для пассажиров с детьми до 7 лет); после двух часов ожидания - прохладительные напитки; два бесплатных звонка или два email-сообщения. После 4 часов ожидания отправления рейса пассажир имеет право на горячее питание, при дальнейшей задержке - каждые 6 часов (днем) / 8 часов (ночью). После 8 часов (днем) или 6 часов (ночью) – гостиница, трансфер «аэропорт-отель-аэропорт». © «Петрозаводск говорит»