Диетологи посоветовали, что можно съесть перед сном

Диетологи посоветовали на ужин готовить овощи, потому что они замедлят пищеварение, помогут лучше усвоить полезные вещества и будут препятствовать появлению чувства голода среди ночи. Этим поделилась "Lenta.ru".

Также на ужин рекомендуется есть яйца, тофу, лосось, молоко, индейку, орехи и семена. В перечисленных продуктах содержится триптофан, который способствуюет выработке гормона сна мелатонина.

Однако самое важное условие для быстрого засыпания - выключенный свет. Если человек сидит с освещением, то гормон сна вырабатываться не будет.